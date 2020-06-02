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Espreso.tvСпортУ легендарного футболиста "Милана" умерла сестра

У легендарного футболиста "Милана" умерла сестра


фото: Getty Images
Сестра легендарного полузащитника итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо, Франческа, умерла после продолжительной борьбы с болезнью

Об этом сообщает Calciomercato.com .

По информации источника, 37-летняя женщина была госпитализирована с начала февраля. В день матча "Сампдория" - "Наполи" (3 февраля) ей стало плохо, после чего скорая доставила ее в реанимацию. Именно поэтому Гаттузо тогда покинул расположение команды и отправился домой.

Легендарный полузащитник выступал за итальянский "Милан" в период с 1999-го по 2012 год, после чего вернулся в команду в 2017 году, однако уже в качестве главного тренера.

В декабре 2019-го Дженнаро Гаттузо возглавил "Наполи".

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