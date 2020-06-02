Трамп назвал беспорядки в США внутренним терроризмом и пообещал длительные тюремные сроки

2 июня, 2020, 11:22

Президент США Дональд Трамп заявил, что массовые беспорядки, охватившие страну, не являются законной формой протеста, а "внутренним терроризмом"

Об этом он сказал в ходе обращения к нации, сообщает SBS .

Трамп пообещал, что решит эту проблему: "Мы точно справимся, 100%. Наша страна всегда выигрывает".

Он подчеркнул, что участников и организаторов беспорядков ждут длительные тюремные сроки.

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При этом он заверил, что полностью поддерживает мирные акции протеста, назвав себя "союзником мирных демонстрантов".

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа ", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.