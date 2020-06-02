Сутки на Донбассе: боевики ранили украинского военного
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики дважды обстреляли позиции наших защитников неподалеку Гнутово. Сначала, у этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а затем привел БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вследствие обстрелов со стороны захватчиков один воин Объединенных сил получил ранения. Он был доставлен в военный медицинское учреждение. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Майорска.
За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .