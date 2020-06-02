Суд арестовал боевика из группы террориста "ДНР" Безлер, причастного к пыткам украинских военных

2 июня, 2020, 20:10

В Мариуполе суд арестовал боевика из "группы Безлер", который пытал украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донечинны.

Установлено, что июнь 2014 г. по январь 2015 г. злоумышленник проходил службу в составе специального подразделения "Коммуникация", подчиненного так называемой "группе Безлер".

Выполняя функции видеооператора, человек фиксировал допросы украинских военнопленных и гражданских лиц, снимал и распространял видеозаписи с участием оккупантов, а также изготавливал "боевые листки группы Безлера".

В настоящее время проверяется его причастность к фактам применения издевательств в отношении заложников, находившихся в плену в указанный период времени.

Есть свидетельства лиц, в то время находившихся в Горловских застенках, о том, что указанное лицо лично применяло физическое и психологическое насилие, имитировало расстрелы и т.д.