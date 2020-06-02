Стало известно, где хочет работать тренер "Манчестер Сити" Гвардиола

2 июня, 2020, 22:27

Брат Хосепа Гвардиолы заявил о том, что тренер английского "Манчестер Сити" мечтает о работе в сборной

Об этом сообщает Globoesporte.

"Пеп мечтает однажды возглавить национальную сборную. Посмотрим, что произойдет в будущем. Нужно оценить момент, в который он получит конкретное предложение. На данном этапе об этом еще рано говорить", - сказал брат звездного испанца.

Хосеп Гвардиола покинул "Барселону" в 2012 году, после чего находился в летнем отпуске. В 2013-м тренер возглавил мюнхенскую "Баварию". В 2016-м году Хосеп Гвардиола стал тренером "Манчестер Сити". Контракт испанца с английским клубом рассчитан до 2021 года.