Скандальный итальянский форвард продолжит карьеру в США

2 июня, 2020, 19:19

Скандальный форвард "Брешии" Марио Балотелли, который покинет чемпионат Италии этим летом, может продолжить карьеру в США

Об этом сообщает Corriere della Sera.

К итальянцу проявляет интерес клуб МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" .Агент форварда Мино Райола уже обсуждал возможный переход с представителями американского клуба.

29-летний Марио Балотелли перешел в "Брешию" летом 2019 года на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

"Брешия" после 26 туров занимает последнее место в турнирной таблице и отстает от спасительной 17-й позиции на 9 очков.

Известный своим скандальным поведением Балотелли также выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель".

За сборную Италии форвард сыграл 36 матча, забил 14 голов и стал в ее составе вице-чемпионом Евро-2012.