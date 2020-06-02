Скандальный итальянский форвард продолжит карьеру в США
Об этом сообщает Corriere della Sera.
К итальянцу проявляет интерес клуб МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" .Агент форварда Мино Райола уже обсуждал возможный переход с представителями американского клуба.
29-летний Марио Балотелли перешел в "Брешию" летом 2019 года на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 19 матчей и забил 5 голов.
"Брешия" после 26 туров занимает последнее место в турнирной таблице и отстает от спасительной 17-й позиции на 9 очков.
Известный своим скандальным поведением Балотелли также выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель".
За сборную Италии форвард сыграл 36 матча, забил 14 голов и стал в ее составе вице-чемпионом Евро-2012.
- 28 мая президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что скандальный итальянский футболист Марио Балотелли после завершения нынешнего сезона покинет команду .