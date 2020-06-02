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Espreso.tvСпортСкандальный итальянский форвард продолжит карьеру в США

Скандальный итальянский форвард продолжит карьеру в США


фото: Getty Images
Скандальный форвард "Брешии" Марио Балотелли, который покинет чемпионат Италии этим летом, может продолжить карьеру в США

Об этом сообщает Corriere della Sera.

К итальянцу проявляет интерес клуб МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" .Агент форварда Мино Райола уже обсуждал возможный переход с представителями американского клуба.

29-летний Марио Балотелли перешел в "Брешию" летом 2019 года на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

"Брешия" после 26 туров занимает последнее место в турнирной таблице и отстает от спасительной 17-й позиции на 9 очков.

Известный своим скандальным поведением Балотелли также выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель".

За сборную Италии форвард сыграл 36 матча, забил 14 голов и стал в ее составе вице-чемпионом Евро-2012.

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