Сегодня я - Джордж Флойд: Беленюк поддержал акции протеста в США

2 июня, 2020, 12:06

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк поддержал акции протеста в США, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими

Об этом Беленюк сообщил в Inatagram.

По словам чемпиона мира по греко-римской борьбе он в Украине не сталкивается с проявлениями расизма, хотя в подростковом возрасте подвергся травле из-за своего цвета кожи.

"Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но, это конечно несравнимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призвать всех быть добрее и т.д., просто констатирую факт - по уровню расизма Украины даст прикурить США легко, у нас его гораздо меньше ", - написал Беленюк.

Это борец назвал одной из причин, почему он горд быть украинцем.

"Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах. А расизм, расизм идет на ## и сегодня я - Джордж Флойд", - добавил Беленюк.

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

2 июня Дональд Трамп пригрозил задействовать военных для прекращения широкомасштабных протестов, вызванных убийством полицейскими невооруженного темнокожего мужчины.

Американский баскетбольный тренер Грегг Попович назвал Дональда Трампа сумасшедшим идиотом из-за действий президента США о гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

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