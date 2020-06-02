Сегодня я - Джордж Флойд: Беленюк поддержал акции протеста в США
Об этом Беленюк сообщил в Inatagram.
По словам чемпиона мира по греко-римской борьбе он в Украине не сталкивается с проявлениями расизма, хотя в подростковом возрасте подвергся травле из-за своего цвета кожи.
"Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но, это конечно несравнимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призвать всех быть добрее и т.д., просто констатирую факт - по уровню расизма Украины даст прикурить США легко, у нас его гораздо меньше ", - написал Беленюк.
Это борец назвал одной из причин, почему он горд быть украинцем.
"Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах. А расизм, расизм идет на ## и сегодня я - Джордж Флойд", - добавил Беленюк.
Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте НЕ обошлы и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призыв всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт - по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идёт на х..й, сегодня Я - Джордж Флойд #noracism # люблюукраину # джорджфлойд
- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
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