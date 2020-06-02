С сайта Минэнерго исчез проект постановления о повышении норм потребления газа

Журналисты Еспресо.TV нашли решение на кэшированной странице сайта.

В ответе на запрос журналистов в Минэнерго объяснили удаление проекта постановления поручением и.о. министра Ольги Буславец более глубоко проработать вопрос Экспертным советом для принятия более взвешенного решения. Планируется исследовать статистические данные газораспределительных компаний и точно определить показатели для каждого типа потребителей.

Проект постановления, который ранее был на сайте, предусматривал увеличение норм потребления газа с 3,28 куб.м. до 5,2 куб.м. на человека в месяц при наличии газовой плиты и централизованной подачи горячей воды, а в течение отопительного сезона - до 7,6 куб.м.

Правительству хотели предложить увеличить нормы потребления для владельцев только газовой плиты с 5,39 куб. м. до 7,1 куб.м. в неотапливаемый период и до 12 куб. м. в отопительный период.

Для владельцев газовой плиты и водонагревателя норму потребления намеревались повысить с 10,49 куб.м. до 16,3 куб. м. в теплое время года и до 27 куб. м. - в холодное.

Необходимость таких изменений объяснили тем, что не у всех потребителей газа есть счетчики. Поэтому в течение года люди безвозмездно используют около 383 млн.куб.м газа на сумму 2,681 млрд грн.

Напомним, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко пояснила, что эти изменения подтолкнут людей, которые используют газ только для приготовления пищи, установить счетчики за свой счет. Это несправедливо, ведь всем другим категориям населения счетчики на газ установили за счет облгазов.