Рада призвала мир признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944

2 июня, 2020, 15:14

Верховная Рада призвала международное сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа

Во время пленарного заседания соответствующее постановление поддержали 310 украинских законодателей, передает Еспресо.TV.

Верховная Рада поддержала постановление об обращении в ООН и другие международные организации по поводу чествования жертв геноцида крымскотатарского народа, а также осуждения нарушений Россией прав и свобод крымских татар.

Обращение призывает международное сообщество присоединиться 18 мая к памяти невинных жертв депортации. Рада также призывает международные организации требовать от России соблюдения норм международного гуманитарного права, прекращения нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Кроме ООН, обращения должны прислать в Европейский парламент, парламентскую ассамблею Совета Европы, парламентскую ассамблею ОБСЕ, парламентскую ассамблею НАТО, парламентскую ассамблею ОЧЭС, правительства и парламенты стран мира.

Спикер Рады Дмитрий Разумков должен безотлагательно направить текст обращения.

Верховная Рада # Рада9 приняла Обращение к ООН, ЕП, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительств и парламентов государств мира по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений РФ, как государством-агрессором, прав и свобод крымскотатарского народа pic. twitter.com/SGRMDfmTcJ - Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) June 2, 2020

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