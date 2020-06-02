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Espreso.tvОбществоРада призвала мир признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944

Рада призвала мир признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944


фото: rfe
Верховная Рада призвала международное сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа

Во время пленарного заседания соответствующее постановление поддержали 310 украинских законодателей, передает Еспресо.TV.

Верховная Рада поддержала постановление об обращении в ООН и другие международные организации по поводу чествования жертв геноцида крымскотатарского народа, а также осуждения нарушений Россией прав и свобод крымских татар.

Обращение призывает международное сообщество присоединиться 18 мая к памяти невинных жертв депортации. Рада также призывает международные организации требовать от России соблюдения норм международного гуманитарного права, прекращения нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Кроме ООН, обращения должны прислать в Европейский парламент, парламентскую ассамблею Совета Европы, парламентскую ассамблею ОБСЕ, парламентскую ассамблею НАТО, парламентскую ассамблею ОЧЭС, правительства и парламенты стран мира.

Спикер Рады Дмитрий Разумков должен безотлагательно направить текст обращения.

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