Рада приняла закон об увеличении соцгарантий детям-сиротам

2 июня, 2020, 14:03

Верховная Рада приняла закон о повышении социальнои гарантии для детей, находящихся под опекой

Об этом говорится на сайте Рады.

"Принят закон" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц ", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая назначается в соответствии с Законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми", с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью - до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Также предусмотрено, что порядок назначения, условия выплаты и основания для прекращения выплаты государственной социальной помощи, перечень документов, необходимых для назначения помощи малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, будет устанавливаться Кабинетом министров Украины.

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