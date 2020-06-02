"Ювентус" определился с будущим 42-летнего голкипера Буффона

2 июня, 2020, 08:49

Легендарный вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон договорился с итальянским клубом о продлении контракта еще на один год

Об этом сообщает La Stampa .

По информации издания, Буффон продлит контракт с "Ювентусом". 42-летний футболист продолжит соглашение с туринским клубом на один сезон.

В нынешнем сезоне голкипер сыграл за "Ювентус" 11 матча и пропустил 9 голов.

Напомним, в июле 2019 Джанлуиджи Буффон вернулся в "Ювентус" и подписал с туринцами контракт на один сезон.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb