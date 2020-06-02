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Espreso.tvСпорт"Ювентус" определился с будущим 42-летнего голкипера Буффона

"Ювентус" определился с будущим 42-летнего голкипера Буффона


фото: Getty Images
Легендарный вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон договорился с итальянским клубом о продлении контракта еще на один год

Об этом сообщает La Stampa .

По информации издания, Буффон продлит контракт с "Ювентусом". 42-летний футболист продолжит соглашение с туринским клубом на один сезон.

В нынешнем сезоне голкипер сыграл за "Ювентус" 11 матча и пропустил 9 голов.

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