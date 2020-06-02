"Реал" переехал с "Сантьяго Бернабеу" на крошечный стадион
Об этом сообщает Goal .
По словам президента "Реала" Флорентино Переса, такое решение было принято в связи с тем, что болельщикам сейчас запрещено посещать стадионы из-за пандемии коронавируса, а основная клубная арена "Сантьяго Бернабеу" нуждается в реконструкции.
"Мы приняли решение провести оставшиеся домашние матчи на стадионе" Альфредо Ди Стефано ". Это решение позволит нам продвинуться в работах на" Сантьяго Бернабеу ", - сказал Перес.
"Альфредо Ди Стефано" - является стадионом резервной команды "Реалом" - "Кастилии" - и рассчитан на 6 тыс. зрителей.
Сейчас "Реал" проводит реконструкцию "Сантьяго Бернабеу". Клуб продолжает работы, несмотря на пандемию коронавируса и планирует потратить 570 млн евро.
На арене будет установлено огромный экран, который будет вращаться на 360 градусов и оборудован раздвижной крышей. Вместимость арены не изменится и составит 80 тыс. зрителей. Реконструкция продлится до октября 2022 года.
- 21 апреля уже сообщалось, что если обновления футбольного сезона состоится при пустых трибунах, то домашние матчи мадридский "Реал" будет проводить на стадионе своей резервной команды .
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