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Espreso.tvСпорт"Реал" переехал с "Сантьяго Бернабеу" на крошечный стадион

"Реал" переехал с "Сантьяго Бернабеу" на крошечный стадион


фото: Getty Images
Испанский футбольный клуб "Реал" решил доиграть оставшиеся матчи сезона на стадионе "Альфредо Ди Стефано"

Об этом сообщает Goal .

По словам президента "Реала" Флорентино Переса, такое решение было принято в связи с тем, что болельщикам сейчас запрещено посещать стадионы из-за пандемии коронавируса, а основная клубная арена "Сантьяго Бернабеу" нуждается в реконструкции.

"Мы приняли решение провести оставшиеся домашние матчи на стадионе" Альфредо Ди Стефано ". Это решение позволит нам продвинуться в работах на" Сантьяго Бернабеу ", - сказал Перес.

"Альфредо Ди Стефано" - является стадионом резервной команды "Реалом" - "Кастилии" - и рассчитан на 6 тыс. зрителей.

Сейчас "Реал" проводит реконструкцию "Сантьяго Бернабеу". Клуб продолжает работы, несмотря на пандемию коронавируса и планирует потратить 570 млн евро.

На арене будет установлено огромный экран, который будет вращаться на 360 градусов и оборудован раздвижной крышей. Вместимость арены не изменится и составит 80 тыс. зрителей. Реконструкция продлится до октября 2022 года.

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