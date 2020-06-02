"Реал" переехал с "Сантьяго Бернабеу" на крошечный стадион

2 июня, 2020, 13:47

Испанский футбольный клуб "Реал" решил доиграть оставшиеся матчи сезона на стадионе "Альфредо Ди Стефано"

Об этом сообщает Goal .

По словам президента "Реала" Флорентино Переса, такое решение было принято в связи с тем, что болельщикам сейчас запрещено посещать стадионы из-за пандемии коронавируса, а основная клубная арена "Сантьяго Бернабеу" нуждается в реконструкции.

"Мы приняли решение провести оставшиеся домашние матчи на стадионе" Альфредо Ди Стефано ". Это решение позволит нам продвинуться в работах на" Сантьяго Бернабеу ", - сказал Перес.

"Альфредо Ди Стефано" - является стадионом резервной команды "Реалом" - "Кастилии" - и рассчитан на 6 тыс. зрителей.

Сейчас "Реал" проводит реконструкцию "Сантьяго Бернабеу". Клуб продолжает работы, несмотря на пандемию коронавируса и планирует потратить 570 млн евро.

На арене будет установлено огромный экран, который будет вращаться на 360 градусов и оборудован раздвижной крышей. Вместимость арены не изменится и составит 80 тыс. зрителей. Реконструкция продлится до октября 2022 года.

21 апреля уже сообщалось, что если обновления футбольного сезона состоится при пустых трибунах, то домашние матчи мадридский "Реал" будет проводить на стадионе своей резервной команды .

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