"Проклинаю м***ов": в Мукачево мужчина совершил самоубийство в прямом эфире соцсети, обвинив полицейских

2 июня, 2020, 17:10

Житель Закарпатья повесился в прямом эфире одной из соцсетей

Об этом сообщают правоохранительные органы области.

Около 19:00 в полицию поступило сообщение о смерти жителя Мукачево, 1992 года рождения.

Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети. Правоохранители выясняют мотивы и причины поступка мужчины.

В пресс-службе прокуратуры Закарпатской области сообщили о начале производства.

"Эта информация обнаружена в ходе мониторинга социальной сети. Так, человек на видео жалуется на действия полицейских и в дальнейшем кончает жизнь самоубийством", - сообщили в прокуратуре.

Предварительная правовая квалификация в этом производстве по ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).

Как пишет местное издание "Мукачево.net" , во время прямого эфира в Facebook человек обвинил правоохранителей, которые якобы его до этого довели, и совершил самоубийство.

"Я проклинаю... особенно м***ов Мукачевского отдела, которые... мне житья не дают", - говорит человек на видео перед собой. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3199435