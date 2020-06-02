"Проклинаю м***ов": в Мукачево мужчина совершил самоубийство в прямом эфире соцсети, обвинив полицейских
Об этом сообщают правоохранительные органы области.
Около 19:00 в полицию поступило сообщение о смерти жителя Мукачево, 1992 года рождения.
Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети. Правоохранители выясняют мотивы и причины поступка мужчины.
В пресс-службе прокуратуры Закарпатской области сообщили о начале производства.
"Эта информация обнаружена в ходе мониторинга социальной сети. Так, человек на видео жалуется на действия полицейских и в дальнейшем кончает жизнь самоубийством", - сообщили в прокуратуре.
Предварительная правовая квалификация в этом производстве по ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).
Как пишет местное издание "Мукачево.net" , во время прямого эфира в Facebook человек обвинил правоохранителей, которые якобы его до этого довели, и совершил самоубийство.
"Я проклинаю... особенно м***ов Мукачевского отдела, которые... мне житья не дают", - говорит человек на видео перед собой.