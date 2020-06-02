"Мы шокированы и потрясены": представитель ЕС Боррель об убийстве полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда

2 июня, 2020, 21:51

Европейцы, как и народ в США, шокированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщается на сайте Европейской службы внешних действий, передает Укринформ .

"Мы здесь, в Европе, как и народ Соединенных Штатов, шокированы и потрясены смертью Джорджа Флойда. Убежден, что все общества должны оставаться бдительными к чрезмерному использованию силы, и, чтобы такие случаи расследовались быстро, эффективно и с полным уважением к верховенству права и прав человека", - сказал боррелий.

По его словам, злоупотребление властью, которое привело к гибели Флойда, должно быть осуждено.

"Мы в Европе поддерживаем право на мирный протест, осуждаем насилие и расизм в любом проявлении, и призываем к деэскалации напряжения. Мы верим в способность американцев сплотиться вместе, чтобы вылечить собственное общество, решить эти важные проблемы в эти трудные времена", - подчеркнул Боррель.