"Формула-1" объявила дату старта сезона
Об этом сообщает "Формула-1" в twitter.
Сезон начнется в Австрии 5 июля. Там, а также в Великобритании состоится по две гонки. Также этапа запланировано в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.
Первые гран-при пройдет без зрителей.
Расписание гонок "Формулы-1" на сезон-2020 (первые восемь этапов)
Гран-при Австрии - 5 июля
Вторая гонка в Шпильберг (Австрия) - 12 июля
Гран-при Венгрии - 19 июля
Гран-при Великобритании - 2 августа
Вторая гонка в Сильверстоуне (Великобритания) - 9 августа
Гран-при Испании - 16 августа
Гран-при Бельгии - 30 августа
Гран-при Италии - 6 сентября
Сезон 2020 должен был начаться 15 марта в Мельбурне, однако первые десять гонок были отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса. Этапы в Австралии, Нидерландах, Монако и Франции не состоятся в 2020 году.
BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed- Formula 1 (@ F1) June 2, 2020
All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures
Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb