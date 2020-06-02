"Формула-1" объявила дату старта сезона

2 июня, 2020, 13:01

Чемпиона мира по автогонкам "Формула-1", старт которого откладывался из-за пандемии коронавируса, стартует 5 июля

Об этом сообщает "Формула-1" в twitter.

Сезон начнется в Австрии 5 июля. Там, а также в Великобритании состоится по две гонки. Также этапа запланировано в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.

Первые гран-при пройдет без зрителей.

Расписание гонок "Формулы-1" на сезон-2020 (первые восемь этапов)

Гран-при Австрии - 5 июля

Вторая гонка в Шпильберг (Австрия) - 12 июля

Гран-при Венгрии - 19 июля

Гран-при Великобритании - 2 августа

Вторая гонка в Сильверстоуне (Великобритания) - 9 августа

Гран-при Испании - 16 августа

Гран-при Бельгии - 30 августа

Гран-при Италии - 6 сентября

Сезон 2020 должен был начаться 15 марта в Мельбурне, однако первые десять гонок были отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса. Этапы в Австралии, Нидерландах, Монако и Франции не состоятся в 2020 году.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed



All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures



Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo - Formula 1 (@ F1) June 2, 2020

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