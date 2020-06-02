"Барселона" предложила бешеную зарплату аргентинскому форварду

2 июня, 2020, 10:16

"Барселона" согласовала с футболистом "Интера" Лаутаро Мартинесом условия личного контракт, по которому аргентинец будет получать 12 млн евро в год

Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира в twitter.

Несмотря на договоренность с Мартинесом, "Барселоне" еще предстоит достичь согласия на трансфер со стороны "Интера", который требует за игрока 111 млн евро.

"Достигнуто соглашение между Лаутаро Мартинесом и" Барселоной ". Его зарплата в каталонском клубе составит 12 млн евро плюс бонусы. В ближайшие недели" Барселона "должна договориться с" Интером ", который планирует получить за игрока 111 млн евро, прописанные в пункте отступных игрока . Но предложение в виде 90 млн евро и игрока "Барсы" в придачу может тоже убедить миланский клуб. Прошлое предложение "Барселоны" в 60 млн евро и Артуро Видаля и Нелсон Семеду было отклонено ", - написал инсайдер.

В нынешнем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за "Интер".

Total agreement between #LautaroMartinez and # Barça for a wages of € 12M a year + bonuses. Now in the next weeks #Barcelona must reach an agreement with #Inter , that ask the clause (€ 111M) but with € 90M + a player could accept. Last #FCB bid (rejected) was € 60M + Vidal & Semedo - Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2020

15 мая стало известно, что "Интер" хочет получить от "Барселоны" 90 млн евро и одного футболиста своего нападающего Лаутаро Мартинеса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb