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Espreso.tvСпорт"Барселона" предложила бешеную зарплату аргентинскому форварду

"Барселона" предложила бешеную зарплату аргентинскому форварду


фото: Getty Images
"Барселона" согласовала с футболистом "Интера" Лаутаро Мартинесом условия личного контракт, по которому аргентинец будет получать 12 млн евро в год

Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира в twitter.

Несмотря на договоренность с Мартинесом, "Барселоне" еще предстоит достичь согласия на трансфер со стороны "Интера", который требует за игрока 111 млн евро.

"Достигнуто соглашение между Лаутаро Мартинесом и" Барселоной ". Его зарплата в каталонском клубе составит 12 млн евро плюс бонусы. В ближайшие недели" Барселона "должна договориться с" Интером ", который планирует получить за игрока 111 млн евро, прописанные в пункте отступных игрока . Но предложение в виде 90 млн евро и игрока "Барсы" в придачу может тоже убедить миланский клуб. Прошлое предложение "Барселоны" в 60 млн евро и Артуро Видаля и Нелсон Семеду было отклонено ", - написал инсайдер.

В нынешнем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за "Интер".

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