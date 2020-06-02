Порт "Южный" в мае установил рекорд по перевалке грузов на 80% больше, чем год назад

2 июня, 2020, 14:34

Морской торговый порт "Южный" обеспечил перевалку рекордных 2,1 млн тонн грузов в мае

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Тelegram-канале.

"Только за май в 2020 госстивидор обеспечил перевалку 2100000 тонн грузов. Это на 80% больше, чем за аналогичный период 2019-го и на 86% выше плановых показателей. Обработано 27 977 полувагонов. 959 полувагонов было выгружено 31 мая, чем обновлено предыдущий максимальный показатель в 890 единиц ", - написал Криклий.

По его словам, основной груз перевалки - руда (почти 1500000 тонн).

Перевалка двухмиллионной тонны произошла 31 мая при нагрузке руды на Capesize KSL Santiago.

"Всего в мае" Южный "принял 16 судов типа Capesize. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го. Экспорт составил 75% от общего объема перевалки. Импорт включает угля (169,2 тыс. тонн) и бентонитовой глины (125 тыс. тонн) ", добавил он.

Кроме того, подчеркнул министр, в порту увеличивается количество обработанных крупнотоннажных балкеров.