Порт "Южный" в мае установил рекорд по перевалке грузов на 80% больше, чем год назад
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Тelegram-канале.
"Только за май в 2020 госстивидор обеспечил перевалку 2100000 тонн грузов. Это на 80% больше, чем за аналогичный период 2019-го и на 86% выше плановых показателей. Обработано 27 977 полувагонов. 959 полувагонов было выгружено 31 мая, чем обновлено предыдущий максимальный показатель в 890 единиц ", - написал Криклий.
По его словам, основной груз перевалки - руда (почти 1500000 тонн).
Перевалка двухмиллионной тонны произошла 31 мая при нагрузке руды на Capesize KSL Santiago.
"Всего в мае" Южный "принял 16 судов типа Capesize. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го. Экспорт составил 75% от общего объема перевалки. Импорт включает угля (169,2 тыс. тонн) и бентонитовой глины (125 тыс. тонн) ", добавил он.
Кроме того, подчеркнул министр, в порту увеличивается количество обработанных крупнотоннажных балкеров.
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