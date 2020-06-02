Полицейские сообщили о подозрении мужчине, который угрожал взорвать мост в Киеве

2 июня, 2020, 13:34

Полицейские сообщили о подозрении мужчине, который угрожал взорвать мост метро в Киеве, меру пресечения нарушителю могут выбрать завтра

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

"Ходатайство об избрании меры пресечения прокуратура планирует внести завтра, 3 июня. Об этом сообщат отдельно", - говорится в сообщении.

1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко проводил переговоры с "минером" моста Метро.

По данным источников СМИ, мужчина требовал организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и угрожает взорвать мост Метро.

1 июня неизвестного, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали .

Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко сообщил, что задержанным, который угрожал 1 июня взорвать мост Метро в Киеве, оказался человек 1988 года рождения, уроженец Вишневого .

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