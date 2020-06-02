Падение во всех отраслях экономики Украины резко ускорилось в апреле

2 июня, 2020, 11:55

В течение апреля 2020 года показатели деятельности всех секторов украинской экономики резко ухудшились из-за полномасштабного действия карантина

Об этом говорится в " Макроэкономическом и монетарном обзоре " Национального банка за май 2020 года.

В частности, сокращение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составило 15,4% г / г (по сравнению с 6,3% г / г в марте).

Также несмотря на то, что карантинные ограничения не касались промышленной деятельности, спад в промышленности углубился (до 16,2% г / г).

"При этом по областям высокий уровень заболеваемости COVID-19 коррелировал с существенным спадом промышленного производства в регионе, вероятно, из-за более строгое соблюдение карантина и региональных различий в структуре промышленности", - отмечают в НБУ.

Вторичные эффекты от карантинных ограничений и низкий потребительский спрос на фоне ухудшения потребительских настроений углубили спад в производстве потребительских товаров, в том числе пищевых, а также обусловили стремительное падение розничной торговли (14,9% г / г).

Как напоминают в НБУ, впервые в истории практически полностью прекратились пассажирские перевозки (падение пассажирооборота составил 95,8% г / г). Спад в базовых отраслях, резкое падение объемов импорта и меньшие объемы транзита газа сказались на ухудшении показателей оптовой торговли и грузооборота.

Кроме того, продолжалось падение в строительстве на фоне ограниченного бюджетного финансирования и сокращения спроса на жилье из-за роста неопределенности.