ОПЗЖ обратилась в Конституционный суд с требованием отменить амнистию участникам Революции Достоинства

2 июня, 2020, 17:00

2 июня, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины по поводу соответствия Конституции закона об амнистии участников Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 № 743-vии.

Обращение инициировали депутаты от ОПЗЖ, под ним также стоят подписи внефракционных и представителей других фракций. В частности под законом подписались Виктор Медведчук, Илья Кива , Наталья Королевская, Сергей и Юлия Левочкина, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и Григорий Суркис. Данный закон запрещает привлекать активистов к уголовной ответственности.

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