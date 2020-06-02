Опасный астероид летит до Земли

2 июня, 2020, 10:03

Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) установили, что астероид 163348 (2002 NN4) максимально приблизится к Земле уже в эту субботу

Об этом сообщает Daily Star .

"NASA следит за огромным астероидом, который по размеру может быть больше Эмпайр-стейт-билдинг (в Нью-Йорке - ред.) И на этой неделе пролетит в орбите Земли", - говорится в сообщении.

По данным NASA, астероид 163348 (2002 NN4) приблизится к Земле уже в эту субботу, 6 июня. Его размер оценивается между 250 и 750 м, что больше Эмпайр-стейт-билдинг (443 м).

Ученые не считают, что астероид столкнется с Землей. Он пролететь мимо нашей планеты на расстоянии в около 5,2 млн километров. Скорость его составляет 5,2 км / сек.

По оценке сотрудников NASA, в следующий раз астроиды приблизится к Земле уже в 2024 году.

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