Нафтогаз и закон о банках: стало известно, чего ждет МВФ от Украины в рамках новой программы, - СМИ

2 июня, 2020, 14:04

5 июня Международный валютный фонд должен одобрить новую кредитную программу для Украины на $ 5 млрд. Для ее выполнения Украина должна соблюдать ряд условий

О требованиях и "маяках", на которые этот раз ориентироваться МВФ, рассказал ЭП источник в правительстве.

В частности, известно, что большинство "маяков", за исполнением которых будет наблюдать МВФ, правительство должно выполнить уже в 2020 году. Однако сообщается, что для некоторых из пунктов даты еще могут измениться.

Уже в июне этого года должно состояться утверждение планов работы с проблемными активами госбанков НБУ и Совета по финансовой стабильности.

В устав "Нафтогаза" до сентября этого года должны внести изменения, которые гармонизируют компании в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития.

Также к сентябрю в закон о Высшем совете правосудия должны внести изменения относительно процедуры конкурсов отбора членов ВРУ.

В законе о банках и банковской деятельности должны изменить в частности, требования по структуре капитала и к самому капитала.

Также для Фонда гарантирования вкладов физлиц планируется ужесточение процедуры ликвидации, урегулирования задолженностей связанных лиц. Соответствующие изменения в законодательство должны произойти в сентябре этого года.

Правительство должно обеспечить в сентябре 2020 года то, что новые договоры на коммунальные услуги (в соответствии с законом "О жилищно-коммунальных услугах") заключены и принято упрощенную процедуру переключения поставщиков газа.

В марте следующего года должен пройти аудит по использованию средств фонда по борьбе с коронавирусом.

На сентябрь 2020 также планируется разработка новых оргструктур ДМС и ДПС, будут оперировать двух юрлица, состоящий из центрального офиса и территориальных подразделений.

Запуск ДМС и ДПС, как единых юрлиц должен состояться в январе 2021.

Напомним, 7 мая МВФ отказался от подписания трехлетней программы по Украине, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. Тогда Украина рассчитывала, что МВФ предоставит кредиты на $ 8 млрд, при этом $ 3500000000 ожидались уже в этом году.

15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .

Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $ 5 млрд долларов 5 июня, а первый транш будет выделен следующий день , заявил Шмыгаль.