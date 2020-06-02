Начат прием заявок на премию "Еспресо. Выбор читателей"

2 июня, 2020, 20:41

Стартовал 4-й сезон книжной премии "Еспресо. Выбор читателей". С 1 июня начался прием заявок для участия

Нынешнее нововведение - номинация за лучшую литературу для подростков. Сначала издательства предоставляют свои новые произведения для участия, далее - оргкомитет проверяет заявки на соответствие требованиям. На следующем этапе - экспертное жюри формирует список фаворитов.

"Подхожу с точки зрения инновационности стиля, гармонии стиля и содержания. Актуальности темы, читабельности, поэтому массовый читатель должен читать легкую книгу о сложных темах, - прокомментировала литературный критик, эксперт премии "Еспресо. Выбор читателей" Нина Головченко.

После работы экспертов по 3 книги-финалиста по каждой номинации поступают в библиотеки - более 275 во всех уголках Украины, кроме оккупированных частей. Там читатели дают окончательную оценку литературе.

"Что мне очень нравится, собственно, в премии "Еспресо. Выбор читателей", что это было голосование в библиотеках. И, собственно, читатели делали окончательный выбор среди 3 книг, вышедших в финал", - отметила писательница Гаська Шиян.

Писательница Гаська Шиян победила в премии прошлого года с романом "За спиной" - о судьбе жены военного.

Шиян добавила: "Поскольку книга такая, на довольно острую тематику и в определенном смысле провокационная, я скорее ждала негативных каких-то отзывов. негативной реакции. Я не ожидала, что будут премии, награды. И, собственно, это для меня было очень приятно и очень весомо в том смысле, что я поняла, что украинский читатель и украинская литературная среда созрела к обсуждению и проговариванию этой темы".

Украинские писатели могут подаваться на премию "Еспресо. Выбор читателей" в течение всего июня.

Требования такие: книга должна быть выдана за последний год и обязательно - на украинском языке. Среди номинаций премии - литература для детей, подростков и взрослых.

Телеканал "Еспресо" и ОО Демфорум учредили премию 2017 года, чтобы поддержать интерес украинцев к чтению.

"Аудитория Еспресо - это культурные люди, интеллигентные, образованные. Для них также важен культурный пласт украинской книги. Они разделяют наши ценности, ценности телеканала. Поэтому мы были уверены, что для нашей аудитории этот проект будет интересным", - резюмировал коммуникационный менеджер премии "Еспресо. Выбор читателей" Борис Ясковец.

Победителей Премии объявят в конце ноября 2020 году на торжественной церемонии, а также в эфире телеканала Еспресо и на сайте Espreso.TV.

Несмотря на карантин - авторы лучших литературных новинок получат свои награды.