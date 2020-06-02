На Луганщине с 3 июня откроют учреждения внешкольного образования, с 10 июня - учреждения культуры, - ОГА
Об этом сообщил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ОГА.
Отмечается, с 3 июня запланировано восстановить работу инклюзивно-ресурсных центров и учреждений внешкольного образования области.
Также при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий с 10 июня должны начать деятельность учреждения культуры. В частности, с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения, где проводится мероприятие.
В то же время восстановят деятельность общепиты в помещениях.
- Напомним, 1 июня в Украине начался очередной этап выхода из карантина.
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