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Espreso.tvОбществоНа Луганщине мать посадила дочь на цепь "в воспитательных целях": полиция устанавливает обстоятельства

На Луганщине мать посадила дочь на цепь "в воспитательных целях": полиция устанавливает обстоятельства

Полиция Луганщины устанавливает обстоятельства домашнего насилия над несовершеннолетней девочкой

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

"В Кременский отдел полициӥ позвонил 59-летний местный житель и рассказал, что к нему приползла 14-летняя соседка с цепью на ногах и попросила помощи. Немедленно по адресу, который назвал человек, выехали ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции ", - написала она.

Девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, который ей надела ее 44-летняя мать.

Как пояснила полицейским мать, она воспользовалась цепью, пытаясь таким образом «перевоспитывать» дочь, которая якобы постоянно убегает из дома.

Сейчас девушка находится в больнице. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего открыто уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека). Проводится досудебное следствие.

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