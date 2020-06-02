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Espreso.tvОбществоMcDonald&#39;s в этом году планирует открыть в Украине пять новых заведений

McDonald's в этом году планирует открыть в Украине пять новых заведений

McDonald's планирует в 2020 году открыть пять новых ресторанов в Украине

Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила генеральный директор компании Юлия Бадритдинова, передает Интерфакс-Украина.

"В прошлом году мы инвестировали в Украину 500 млн грн, и в этом году планируем увеличить инвестиции. Мы открыли пять ресторанов, и столько же намерены открыть в 2020 году", - сказала она.

Точной суммы инвестиций Бадритдинова не сообщила, но отметила, что план инвестиций на реконструкцию и модернизацию залов откорректирован.

При этом гендиректор сети уточнила, что после карантина рестораны будут работать в новом формате - через бесконтактные заказы и с соблюдением всех рекомендаций по безопасности.

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