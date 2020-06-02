Максимум 6 кандидатов, а победителя выберет Зеленский: Корниенко рассказал о праймериз "Слуги народа" перед выборами мэра Киева

2 июня, 2020, 13:11

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов

Об этом Александр Корниенко заявил в комментарии " Интерфакс-Украина ".

"У нас будет некий пул кандидатов. Там их будет, наверное, четыре-пять, может быть шесть. В результате, два-три наиболее вероятных претендента попадают к президенту и дальше президент как лидер партии определяет, кому партия могла бы доверить эту возможность. А партия, думаю, воспримет мнению президента, пока альтернативных ситуаций не было ", - отметил Корниенко.

Корниенко перечислил кандидатов, уже выяснилось на праймериз:

"Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура".

Он уточнил, что председатель парламентского комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко, которого фракция в понедельник рекомендовал на должность министра культуры, "пока не заявлял о самоотводе этого процесса".

Отметим, что первым о кандидатуре Ткаченко на пост министра культуры в правительстве Шмыгаля сообщил другой претендент на должность мэра Киева от "Слуги народа" Александр Качура.

Корниенко также отметил, что намерен народного депутата Александра Качуры стать мэром столицы был неожиданным.

"Александр Качура - это была такая неожиданность, это был как бы кот в мешке в этом процессе. Мы до последнего не понимали его планы на жизнь - в плане того, что депутат развивает какую-то фантастическую медиаактивность, ну и что дальше? Оказалось, что дальше - мэр Киева ", - подчеркнул он.

Корниенко также отметил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймериз.

"Как потенциального кандидата его могут рассматривать. Он не нарушает тех критериев, которые у нас есть, они не сильно формализованы, но их понимают все, кто сейчас причастен к избирательному процессу", - отметил нардеп.

По словам Корниенко, у Ляшко "достаточно высокий уровень доверия, высокий уровень узнаваемости", у него "отсутствуют какие-либо истории политического негативного опыта и политического прошлого, он профессионал" в своем деле.

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