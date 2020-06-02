Латвийские спецслужбы предупреждают, что китайские камеры видеонаблюдения могут быть опасными
Об этом сообщает портал Delfi .
"Служба госбезопасности (Латвии, - ред.) призывает не использовать технологии, репутация и качество которых сомнительны и есть подозрения, что они могут несанкционированно собирать информацию", - говорится в сообщении.
VDD рекомендует не покупать продукты и услуги, связанные с безопасностью, произведенные за пределами ЕС и НАТО.
На прошлой неделе Cert.lv (Институт реагирования на инциденты IT-безопасности) - предупредил, что при подключении камер Hikvision и Dahua к интернету нужно заботиться о дополнительных мерах безопасности.
Ранее Литовский Центр национальной безопасности сообщал о том, что эти камеры, которые часто используются в литовских учреждениях, позволяют достаточно легко подключиться к ним удаленно и получать изображения.
В сентябре 2019 правительство Соединенных Штатов, среди других китайских компаний, наложил санкции на Hikvision и Dahua. В качестве причины были названы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, массово оснащенном средствами видеонаблюдения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb