Латвийские спецслужбы предупреждают, что китайские камеры видеонаблюдения могут быть опасными

2 июня, 2020, 18:23

Латвийская Служба государственной безопасности предупреждает, что камеры китайских производителей Hikvision и Dahua могут быть опасны

Об этом сообщает портал Delfi .

"Служба госбезопасности (Латвии, - ред.) призывает не использовать технологии, репутация и качество которых сомнительны и есть подозрения, что они могут несанкционированно собирать информацию", - говорится в сообщении.

VDD рекомендует не покупать продукты и услуги, связанные с безопасностью, произведенные за пределами ЕС и НАТО.

На прошлой неделе Cert.lv (Институт реагирования на инциденты IT-безопасности) - предупредил, что при подключении камер Hikvision и Dahua к интернету нужно заботиться о дополнительных мерах безопасности.

Ранее Литовский Центр национальной безопасности сообщал о том, что эти камеры, которые часто используются в литовских учреждениях, позволяют достаточно легко подключиться к ним удаленно и получать изображения.

В сентябре 2019 правительство Соединенных Штатов, среди других китайских компаний, наложил санкции на Hikvision и Dahua. В качестве причины были названы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, массово оснащенном средствами видеонаблюдения.