Курс валют: гривна отбила падение в евро

2 июня, 2020, 09:33

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны относительно доллара на 5 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 2 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,82 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,80 гривны за евро. По состоянию на 1 июня курс был 29,93 гривны.