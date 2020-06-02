Курс валют: гривна отбила падение в евро
2 июня, 2020, 09:33
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны относительно доллара на 5 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 2 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,82 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,80 гривны за евро. По состоянию на 1 июня курс был 29,93 гривны.
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