Комитет ВР 3 июня рассмотрит проект постановления о защите ПЦУ в оккупированном Крыму, - архиепископ Климент

2 июня, 2020, 22:58

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады намерен 3 июня рассмотреть проект постановления по защите Православной церкви Украины в аннексированном Крыму

Об этом Крым.Реалии сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

"Завтра планируется заседание комитета по этому поводу (проект постановления по защите ПЦУ в Крыму, - ред.). Должны определиться - выносить этот вопрос на сессию Верховной Рады или нет. Я надеюсь, что решение будет положительное и, наконец, Верховная Рада примет решение, которое бы защитило ПЦУ в Крыму. Подавно сейчас это происходит на фоне того, что Верховный суд в Москве должен на днях принять какое-то решение по поводу дальнейшей судьбы ПЦУ в Крыму", - сказал архиепископ Климент.