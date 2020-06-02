Когда в Украине заработает 5G: объясняет СЕО Киевстар
Об этом сообщил СЕО "Киевстара" Александр Комаров в интервью для ain.ua.
"Я считаю, что где-то в 2022 году должны пройти аукционы на частоты и лицензии, и где-то с 2023-го начнется строительство, точнее коммерческая эксплуатация сетей 5G. Я не верю в какое-то масштабное, ковровое строительство 5G по Украине. Слишком низкий покупательский спрос, то есть объективно, мы страна с самым низким чеком в Европе от одного абонента ", - пояснил Комаров.
По его словам, 5G станет быстрее необходимым для операторов, чем для пользователей.
"Мы видим точки концентрации наших абонентов, особенно в крупных городах, и понимаем, что упремся в возможности LTE: технология просто не сможет обслужить спрос. Вот тогда мы и начнем достраивать 5G", - рассказал он.
Также Комаров отмечает, что из-за "карантинного" простоя метро план по проведению мобильного интернета движется с опережением в один квартал.
"Первоначальный план - первый квартал следующего года. Пока мы уже по тем темпам, с которыми мы движемся, все три оператора, то выходим на последний квартал этого года.
То есть я пока не говорю декабрь это или ноябрь, но мы где-то уже один квартал выиграли. Здесь карантин имел положительный эффект - мы смогли строиться, пока метро "простаивало", - добавил Комаров.
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