Когда в Украине заработает 5G: объясняет СЕО Киевстар

2 июня, 2020, 16:57

Использование 5G-сетей в Украине начнется с 2023 г., а интернет в киевском метрополитене может появиться в последнем квартале 2020 г.

Об этом сообщил СЕО "Киевстара" Александр Комаров в интервью для ain.ua.

"Я считаю, что где-то в 2022 году должны пройти аукционы на частоты и лицензии, и где-то с 2023-го начнется строительство, точнее коммерческая эксплуатация сетей 5G. Я не верю в какое-то масштабное, ковровое строительство 5G по Украине. Слишком низкий покупательский спрос, то есть объективно, мы страна с самым низким чеком в Европе от одного абонента ", - пояснил Комаров.

По его словам, 5G станет быстрее необходимым для операторов, чем для пользователей.

"Мы видим точки концентрации наших абонентов, особенно в крупных городах, и понимаем, что упремся в возможности LTE: технология просто не сможет обслужить спрос. Вот тогда мы и начнем достраивать 5G", - рассказал он.

Также Комаров отмечает, что из-за "карантинного" простоя метро план по проведению мобильного интернета движется с опережением в один квартал.

"Первоначальный план - первый квартал следующего года. Пока мы уже по тем темпам, с которыми мы движемся, все три оператора, то выходим на последний квартал этого года.

То есть я пока не говорю декабрь это или ноябрь, но мы где-то уже один квартал выиграли. Здесь карантин имел положительный эффект - мы смогли строиться, пока метро "простаивало", - добавил Комаров.