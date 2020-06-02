Когда Россия заберет свои войска из Украины, мы восстановим водоснабжение Крыма, - Резников

2 июня, 2020, 07:58

Восстановление подачи воды в аннексированный Россией Крым возможно после освобождения оккупированных территорий

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает УНИАН .

Он отметил, что обращение к официальному Киеву от России пока не поступало.

"Если они обратятся, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжения для граждан Украины в освобожденном Крыму", - заявил Резников.

Вместе с тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что ситуация на полуострове критическая. Однако Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. Полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.

"Мы следим за тем, что происходит на крымском полуострове. Безусловно, ситуация там более чем критическая. И нет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта. Я подчеркиваю , что в соответствии с международным правом, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант ", - заявил Кулеба.

Читайте также: Воды в Крыму не хватает военным базам оккупантов, а не населению. Инфографика

Напомним, о катастрофическом положении с пресной водой в Крыму заявляет оккупационная администрация полуострова и города Севастополя, который из-за засухи уже этой осенью может остаться без воды .