Гибель нардепа Давыденко: в ЦИК заявили, что в бюджете не предусмотрены деньги на промежуточные выборы

2 июня, 2020, 19:42

Центральная избирательная комиссия не получала официальных подтверждающих документов относительно смерти народного депутата Валерия Давиденко

Об этом заявил председатель ЦИК Олег Диденко, сообщает Укринформ.

"В связи со смертью народного депутата Валерия Давиденко обращаются представители СМИ с просьбой предоставить разъяснения относительно назначения выборов в одномандатном избирательном округе №208. По состоянию на данный момент в Центральную избирательную комиссию не поступало ни одного документа, который бы удостоверял факт досрочного прекращения полномочий народного депутата, поэтому на данный момент времени в Центральной избирательной комиссии отсутствуют юридические основания для рассмотрения этого вопроса ", - сказал он.

Диденко подчеркнул, что сейчас в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на проведение выборов в Раду.

"Поэтому вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должен решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов", - подчеркнул глава ЦИК.