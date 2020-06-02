Гибель нардепа Давыденко: в ЦИК заявили, что в бюджете не предусмотрены деньги на промежуточные выборы
Об этом заявил председатель ЦИК Олег Диденко, сообщает Укринформ.
"В связи со смертью народного депутата Валерия Давиденко обращаются представители СМИ с просьбой предоставить разъяснения относительно назначения выборов в одномандатном избирательном округе №208. По состоянию на данный момент в Центральную избирательную комиссию не поступало ни одного документа, который бы удостоверял факт досрочного прекращения полномочий народного депутата, поэтому на данный момент времени в Центральной избирательной комиссии отсутствуют юридические основания для рассмотрения этого вопроса ", - сказал он.
Диденко подчеркнул, что сейчас в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на проведение выборов в Раду.
"Поэтому вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должен решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов", - подчеркнул глава ЦИК.
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