Госспецсвязь сообщила о 25 DDoS-атаках на сайты госучреждений за 7 дней, большинство - на сайт ОПУ

2 июня, 2020, 19:03

С 27 мая по 2 июня система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 25 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых, как и в предыдущие недели, осуществлялась на сайты Офиса президента

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы связи и защиты информации.

Так, за неделю система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 10767 различных видов атак, что на 56% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство (99%) из них - это сетевые атаки прикладного уровня.

Также заблокировали 25 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых - на сайты Офиса президента Украины. Количество таких атак растет на протяжении последних нескольких недель.

В общем система киберзащиты государственных информресурсов и объектов критической инфраструктуры за этот период зафиксировала 115 459 подозрительных событий, что на 7% больше, чем на предыдущей неделе ..