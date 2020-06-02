Госспецсвязь сообщила о 25 DDoS-атаках на сайты госучреждений за 7 дней, большинство - на сайт ОПУ
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы связи и защиты информации.
Так, за неделю система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 10767 различных видов атак, что на 56% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство (99%) из них - это сетевые атаки прикладного уровня.
Также заблокировали 25 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых - на сайты Офиса президента Украины. Количество таких атак растет на протяжении последних нескольких недель.
В общем система киберзащиты государственных информресурсов и объектов критической инфраструктуры за этот период зафиксировала 115 459 подозрительных событий, что на 7% больше, чем на предыдущей неделе ..