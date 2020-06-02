Экс-игрок "Карпат" и "Ворсклы" заинтересовал российский клуб Хацкевича
2 июня, 2020, 21:52
Полузащитник белорусского "Немана" Гегам Кадимян может продолжить карьеру в российском "Роторе" Александра Хацкевича
Об этом сообщает Sport24 .
27-летним армянским игроком интересуются ряд российских клубов. Однако наибольший интерес проявляет "Ротор", который возглавляет бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич.
В текущем сезоне Гегам Кадимян провел 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист. Правый вингер является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси по футболу.
Украинским фанам футболист знаком благодаря выступлениям за львовские "Карпаты", полтавскую "Ворсклу", донецкий "Олимпик", ужгородскую "Говерлу" и киевский "Арсенал".
- 30 апреля екстренер "Динамо" Александр Хацкевич вывел "Ротор" в российский топ-дивизион.