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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Карпат" и "Ворсклы" заинтересовал российский клуб Хацкевича

Экс-игрок "Карпат" и "Ворсклы" заинтересовал российский клуб Хацкевича


фото: скріншот з youtube
Полузащитник белорусского "Немана" Гегам Кадимян может продолжить карьеру в российском "Роторе" Александра Хацкевича

Об этом сообщает Sport24 .

27-летним армянским игроком интересуются ряд российских клубов. Однако наибольший интерес проявляет "Ротор", который возглавляет бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич.

В текущем сезоне Гегам Кадимян провел 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист. Правый вингер является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси по футболу.

Украинским фанам футболист знаком благодаря выступлениям за львовские "Карпаты", полтавскую "Ворсклу", донецкий "Олимпик", ужгородскую "Говерлу" и киевский "Арсенал".

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