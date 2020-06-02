Доходы госбюджета сократились почти на 40%

2 июня, 2020, 10:33

В общий фонд государственного бюджета в мае поступило 63,9 млрд грн, что на 40 млрд или 38% меньше, чем в мае 2019 - 104, 12 млрд

Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной казначейской службы, передает пресс-служба Министерства финансов.

Роспись поступлений по налогам и сборам на доходы физических лиц в мае перевыполнен на 0100000000 грн, показатель по рентной плате за пользование недрами перевыполнен на 14,7% или 0300000000 грн, роспись по акцизному налогу перевыполнен на 1100000000 грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий.

В то же время на 0,2% роспись по налогу на добавленную стоимость - недовыполнен, недопоступления составили 0100000000 грн. Еще 0500000000 грн составило недовыполнение по налогу на прибыль предприятий, роспись выполнена на 97,2%.

"С учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле 2020 (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду государственного бюджета в целом выполнен на 88,4%", - отмечается в сообщении.

При этом за январь-май 2020 расходы по общему фонду государственного бюджета составили 392 800 000 000 грн или 83,4% от росписи отчетного периода.

В целом по итогам января-мая текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47800000000 грн, в том числе общий фонд - дефицитом в сумме 52200000000 грн, что находится в пределах запланированного на этот период показателя бюджета.