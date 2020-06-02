Дело Шеремета: в Нацполиции отрицали, что изменили маршруты подозреваемым в пользу своей версии

2 июня, 2020, 23:05

В Нацполиции отрицают утверждение журналистов "Слидство.Инфо" об изменении маршрута подозреваемых в материалах дела об убийстве Павла Шеремета

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"Недавно некоторые СМИ распространили информацию о якобы изменении маршрута заложников взрывчатки под авто, на котором взорвали журналиста Павла Шеремета. Следствие опровергает обнародованные данные", - говорится в сообщении.

При этом в Нацполиции придерживаются версии, что подозреваемые после движения переулком Чешским вышли на ул. Бульварно-Кудрявскую и свернули в квартал между ул. Бульварно-Кудрявской и ул. Олеся Гончара - это маршрут изображен на схеме Нацполиции в материалах дела.

Однако именно этот маршрут опровергают журналисты "Слидство.Инфо", которые ранее заявили, что он не соответствует видеозаписям с камер наблюдения, согласно которым подозреваемые пошли дальше.

По мнению журналистов, следователи "сократили" маршрут в пользу версии о мужчине и женщине, которые после закладки взрывчатки под машину Шеремета вернулись в дом на ул Гончара, 28Б, где в то время жил подозреваемый Андрей Антоненко.

В полиции в то же время отметили, что следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения подозреваемых Антоненко и Кузьменко, в том числе видео с фасада помещений Киевского университета имени Бориса Гринченко, расположенного по ул. Бульварно-Кудрявская, д. 18/2.

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