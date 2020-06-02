Чрезмерное использование антибиотиков во время пандемии приведет к большому количеству смертей, - ВОЗ
Как заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга, мир "теряет способность" использовать критически важные препараты.
По его словам, активное применение антибиотиков приводит к усилению резистентности бактерий и, соответственно, к увеличению смертности от других инфекционных заболеваний.
Глава ВОЗ отметил, что устойчивость к антибиотикам является "одной из самых насущных проблем нашего времени". Он призвал весь мир искать новые модели для стимулирования перспективных новаторских разработок в этой области.
Ранее в ВОЗ заявили о временном прекращении испытания гидроксихлорохина качестве препарата для лечения коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb