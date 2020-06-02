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Espreso.tvОбществоЧрезмерное использование антибиотиков во время пандемии приведет к большому количеству смертей, - ВОЗ

Чрезмерное использование антибиотиков во время пандемии приведет к большому количеству смертей, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от чрезмерного использования антибиотиков во время пандемии коронавируса

Как заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга, мир "теряет способность" использовать критически важные препараты.

По его словам, активное применение антибиотиков приводит к усилению резистентности бактерий и, соответственно, к увеличению смертности от других инфекционных заболеваний.

Глава ВОЗ отметил, что устойчивость к антибиотикам является "одной из самых насущных проблем нашего времени". Он призвал весь мир искать новые модели для стимулирования перспективных новаторских разработок в этой области.

Ранее в ВОЗ заявили о временном прекращении испытания гидроксихлорохина качестве препарата для лечения коронавируса.

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