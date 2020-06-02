Чемпион мира Головкин "махнул рукой" на третий супербой с Альваресом

2 июня, 2020, 11:16

Казахстанский боксер Геннадий Головкин отказался от третьего боя с мексиканцем Саулем Альваресом

Об этом заявил инсайдер Крис Мэнникс, сообщает Vringe .

По его словам, Геннадий Головкин сначала проведет бой за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) с поляком Камилем Шереметой, с которым он должен был встретиться еще до начала пандемии коронавируса.

"Вряд ли это кого-то удивит, но третий бой между Альваресом и Головкиным не состоится в сентябре. Об этом нам рассказали источники из лагерей обоих боксеров", - сказал инсайдер.

В свою очередь, Головкин заявил, что Альварес уже дважды отказался от боя с ним, поэтому он отказался от идеи встречи с мексиканцем.

"Я взял на себя обязательства провести обязательную защиту титула IBF - дать бой Шеремете. Все это произошло еще до пандемии. И я собираюсь сдержать слово. Альварес избежал боя в сентябре 2019 года. Затем они отказались драться в мае 2020 года. Так что я махнул на них рукой и пошел своей дорогой. У меня своя карьера. Сколько мне его ждать?" - спросил Головкин.

Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Головкин и Альварес уже встречались дважды, в 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018 по очкам победил мексиканец.

21 мая стало известно, что Сауль Альварес проведет следующий бой в сентябре против британца Билли Джо Сондерса .

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