Чемпион мира Головкин "махнул рукой" на третий супербой с Альваресом
Об этом заявил инсайдер Крис Мэнникс, сообщает Vringe .
По его словам, Геннадий Головкин сначала проведет бой за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) с поляком Камилем Шереметой, с которым он должен был встретиться еще до начала пандемии коронавируса.
"Вряд ли это кого-то удивит, но третий бой между Альваресом и Головкиным не состоится в сентябре. Об этом нам рассказали источники из лагерей обоих боксеров", - сказал инсайдер.
В свою очередь, Головкин заявил, что Альварес уже дважды отказался от боя с ним, поэтому он отказался от идеи встречи с мексиканцем.
"Я взял на себя обязательства провести обязательную защиту титула IBF - дать бой Шеремете. Все это произошло еще до пандемии. И я собираюсь сдержать слово. Альварес избежал боя в сентябре 2019 года. Затем они отказались драться в мае 2020 года. Так что я махнул на них рукой и пошел своей дорогой. У меня своя карьера. Сколько мне его ждать?" - спросил Головкин.
Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Головкин и Альварес уже встречались дважды, в 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018 по очкам победил мексиканец.
- 21 мая стало известно, что Сауль Альварес проведет следующий бой в сентябре против британца Билли Джо Сондерса .
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