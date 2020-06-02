Чехия снимает почти все ограничения на путешествия по ЕС
Об этом в Twitter написал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
"С 15 июня мы сможем начать путешествовать по Европе. Правительство одобрило список безопасных для поездок стран", - отметил чиновник, добавив к посту соответствующую карту.
В список наиболее эпидемиологически безопасных государств, по версии властей Чехии, попали Германия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Исландия, Румыния, Болгария, Греция, Кипр, Венгрия, Словакия, Словения, страны Балтии.
Читайте также: Польша отменяет "масочный режим" на улице, откроет театры и кинотеатры
Наиболее опасными среди европейских стран признаны Великобритания и Швеция. По возвращении из этих государств, по-прежнему необходимо будет сдать тест на коронавирус.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine