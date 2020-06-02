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Espreso.tvМирЧехия снимает почти все ограничения на путешествия по ЕС

Чехия снимает почти все ограничения на путешествия по ЕС


фото: reuters
С середины июня чехи снова получат возможность свободно путешествовать по Европе без необходимости сдавать тест на коронавирус по прибытии

Об этом в Twitter написал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

"С 15 июня мы сможем начать путешествовать по Европе. Правительство одобрило список безопасных для поездок стран", - отметил чиновник, добавив к посту соответствующую карту.

В список наиболее эпидемиологически безопасных государств, по версии властей Чехии, попали Германия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Исландия, Румыния, Болгария, Греция, Кипр, Венгрия, Словакия, Словения, страны Балтии.

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Наиболее опасными среди европейских стран признаны Великобритания и Швеция. По возвращении из этих государств, по-прежнему необходимо будет сдать тест на коронавирус.

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