ЧАО "АвтоКрАЗ" подтвердил статус Спецэкспортера

2 июня, 2020, 11:42

Государственная служба экспортного контроля Украины осуществила новую предварительную экспертизу всей продукции военного назначения производства ЧАО "АвтоКрАЗ", по результатам которой наше предприятие зарегистрировано как субъект осуществления международных передач этих товаров в более чем 50 стран мира