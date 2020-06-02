ЧАО "АвтоКрАЗ" подтвердил статус Спецэкспортера
2 июня, 2020, 11:42
Государственная служба экспортного контроля Украины осуществила новую предварительную экспертизу всей продукции военного назначения производства ЧАО "АвтоКрАЗ", по результатам которой наше предприятие зарегистрировано как субъект осуществления международных передач этих товаров в более чем 50 стран мира
По результатам экспертизы ЧАО "АвтоКрАЗ" получил новое Свидетельство о регистрации в Госэкспортконтроле Украины сроком действия до 2023 года.
ЧАО "АвтоКрАЗ" подтвердил статус Спецэкспортера, который предоставлен предприятию постановлением Кабинета Министров Украины от 20.12.2017 №1034 на право осуществлять экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для нужд собственного производства.