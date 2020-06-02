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Espreso.tvЭкономикаЧАО "АвтоКрАЗ" подтвердил статус Спецэкспортера

ЧАО "АвтоКрАЗ" подтвердил статус Спецэкспортера

Государственная служба экспортного контроля Украины осуществила новую предварительную экспертизу всей продукции военного назначения производства ЧАО "АвтоКрАЗ", по результатам которой наше предприятие зарегистрировано как субъект осуществления международных передач этих товаров в более чем 50 стран мира

По результатам экспертизы ЧАО "АвтоКрАЗ" получил новое Свидетельство о регистрации в Госэкспортконтроле Украины сроком действия до 2023 года. 

ЧАО "АвтоКрАЗ" подтвердил статус Спецэкспортера, который предоставлен предприятию постановлением Кабинета Министров Украины от 20.12.2017 №1034 на право осуществлять экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для нужд собственного производства.

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