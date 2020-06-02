Цены на нефть пошли вверх на фоне новостей о возможном сокращении добычи

2 июня, 2020, 16:27

Цены на нефть выросли на фоне информации о виртуальном саммит, который пройдет в конце недели, и на котором крупные производители договорятся о продлении беспрецедентного сокращения нефтедобычи

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $ 38,69 за баррель, что на $ 0,37 (0,97%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX выросли в цене на $ 0,26 (0,73%) - до $ 35,70 за баррель.

На видеоконференции, которая, вероятно, состоится 4 июня, члены группы ОПЕК + рассмотрят вопрос о продлении сокращение добычи на 9,7 млн ​​барр. / Сутки (б / с) до июля или августа.

"Скорее всего, ОПЕК + может продолжить текущие сокращение до 1 сентября и назначить до сих пор совещание, на котором будет принято решение о дальнейших шагах", - сказал глава Citi по исследованиям в области сырьевых товаров Эдвард Морс.

В согласованном в апреле плане ОПЕК + рекордное сокращение поставок должно было случиться в мае и июне. В период с июля по декабрь оно снизится до 7700000 б / с. На прошлой неделе источники сообщили Reuters, что Саудовская Аравия ведет переговоры о продлении периода максимального сокращения нефтедобычи.

Напомним, 20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI впервые в истории достигла отрицательных значений . На закрытии торговой сессии стоимость барреля составляла минус $ 37,63.

21 апреля стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению .

А вот спотовые цены на российский сорт нефти Urals опустились до отрицательных значений в Европе после падения цены майских фьючерсов на нефть WTI до отметки минус $38 за баррель.

В конце апреля почти 30 нефтяных танкеров столпились у побережья Калифорнии - их используют как плавучие хранилища нефти, поскольку на сегодня ее некуда девать, а хранилища на суше заполнены.