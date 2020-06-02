Более 40 депутатов уже подписали проект постановления об увольнении Авакова, - Юрчишин

2 июня, 2020, 12:56

Более 40 депутатов уже подписали проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, пока это представители "Голоса" и "Слуги народа"

Об этом народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин написал на странице в Facebook.

"По состоянию на сейчас более 40 депутатов уже подписали постановление об отставке Авакова. Пока это представители" Голоса "и" Слуга народа ". Ждем присоединения других фракций, чтобы состоянию на пятницу, в час вопросов к правительству иметь полный комплект", - написал Юрчишин.

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