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Espreso.tvСпортБоксер,который отправил Ломаченко в нокдаун, оценил его шансы в бою за титул абсолютного чемпиона

Боксер,который отправил Ломаченко в нокдаун, оценил его шансы в бою за титул абсолютного чемпиона


фото: Getty Images
Венесуэльский боксер Хорхе Линарес считает, что Василий Ломаченко победит американца Теофимо Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом Линарес заявил в эфире SiriusXM, сообщает TimeBoxingUA в Instagram.

По словам Линареса, который в 2018 году стал единственным соперником, который отправил Ломаченко в нокдаун, украинец все еще остается лидером легкого дивизиона (до 61,2 кг).

"В легком весе есть хорошие боксеры. Но, знаете, я дрался с Ломаченко и, считаю, он по-прежнему здесь лучший. Его следующий соперник, Лопес, большой, крепкий и хороший боец - только и всего. Не думаю, что он победит . Ломаченко сейчас на другом уровне, хотя он немного и изменился после боя со мной. И все же он, как и раньше, самый лучший ", - сказал Линарес, которого украинец победил нокаутом в 10-м раунде.

Ломаченко в настоящее время владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хорхе Линарес @jorgelinares в эфире радио SiriusXM. . - «В легком весе есть хорошие боксёры. Но, знаете, я дрался с Ломаченко и, считаю, он по-прежнему здесь лучший. Его следующий соперник, Лопес, крупный, крепкий и хороший боец - но и только. Не думаю, что он победит Ломаченко сейчас на ином уровне, хоть он и стал чуть вторым после боя со мной. Да, он поменялся. И всё же он по-прежнему лучший, как по мне ». . Друзья, а вы согласны с Линарес? . . @time_boxing_ua #timeboxingua #boxing #boxingnews #lomalopez #loma #lomachenko # Ломаченко

Публикация от TimE boxing UA TBU (@time_boxing_ua)

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