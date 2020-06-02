Без ВНО и почти в 100 заведений: МОН сообщило правила поступления в вузы для жителей оккупированных территорий

2 июня, 2020, 16:30

Абитуриенты из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут вступить в украинские вузы без внешнего независимого оценивания (ВНО), при этом они должны сдать два экзамена

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки.

"В 2020 году поступающие неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированных территорий Крыма могут без ВНО вступать в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня до 23 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

В 2020 году МОН расширило для жителей Крыма и Донбасса сеть образовательных центров и позволило детям с оккупированных территорий выбирать для вступления любое из почти 100 учреждений высшего и профессионального перед высшими образования

Образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом учреждении этого списка.

Желающие поступить на бюджет должны подать им заявление и заполнить образовательную декларацию:

для поступающих из Крыма - не позднее 20 августа;

для поступающих из Донбасса - не позднее 22 августа.

Поступающие на контракт могут подать заявления до 23 октября.

Отмечается, что абитуриент без украинского документа об образовании может получить его через образовательный центр. Эти абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации - украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает определенный вуз.

Жители Крыма и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из учебных заведений, где будут работать образовательные центры. А поступающие из Донбасса вступают в эти учреждения, участвуя в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

Абитуриенты из Крыма и Донбасса, которые имеют украинский аттестат и прошли ВНО, имеют возможность вступать в любое высшее учебное заведение.

Напомним, Министерство образования и науки Украины обнародовало список дат проведения основной сессии с 25 июня по 17 июля внешнего независимого оценивания в 2020 году.

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