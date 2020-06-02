Беспорядки в США: в Лас-Вегасе несколько раз стреляли в полицейских

2 июня, 2020, 16:12

В городе Лас-Вегас (штат Невада) во время массовых беспорядков стреляли в двух офицеров полиции

Об этом сообщает ABC News.

"В двух полицейских стреляли в Лас-Вегасе во время беспорядков, вызванных гибелью Джорджа Флойда в Миннеаполисе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у одного полицейского офицера стреляли у 300-го квартала на бульваре Южного Лас-Вегаса. Второй полицейский получил ранения в 3 км от места первого инцидента, в 2800-м квартале.

О состоянии здоровья офицеров пока неизвестно. Полиция призвала граждан избегать указанных мест.

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Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.