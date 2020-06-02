Беспорядки в США: мародеры прямо на ходу ограбили поезд с бытовой техникой
2 июня, 2020, 12:12
На фоне массовых беспорядков мародеры в американском Чикаго прямо на ходу ограбили грузовой поезд с бытовой техникой
Соответствующее видео опубликовал в Сети один из очевидцев.
На них видно, как несколько человек, раскрыв один из контейнеров, сбрасывают телевизоры своим сообщникам, которые бегут за движущимся поездом.
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- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
- Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа ", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.
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