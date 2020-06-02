Беспорядки в Нью-Йорке: мародеры разграбили магазины на Манхэттене

2 июня, 2020, 10:52

В американском Нью-Йорке участники массовых беспорядков разграбили несколько магазинов на Манхэттене

Как сообщает CBS New York , грабежи начались из района Челси, после чего мародеры разрушили несколько магазинов в Сохо, Флетайрони и Мидтауне.

В частности, пострадали магазины Michael Kors, Nintendo, AT & T и Chanel.

Отмечается, что многие магазины не работали из-за пандемии коронавируса, а некоторые из них, которыми обладают небольшие компании или частные лица, могут не открыться из-за разрушения.

Участники беспорядков находились на улицах Нью-Йорка, несмотря на комендантский час, наступившей в 23:00 по местному времени.

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа ", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.