Байден заявил, что в случае избрания президентом США "вылечит расовые раны" в обществе
2 июня, 2020, 21:09
Экс-вице-президент США Джо Байден пообещал не "разжигать пламя ненависти" и "вылечить расовые раны, которые давно мучили" Соединенные Штаты в случае избрания президентом на выборах
Об этом сообщает Радио Свобода.
Вероятный оппонент действующего президента Дональда Трампа выступил в мэрии Филадельфии 2 июня, комментируя гражданские протесты и беспорядки в США после смерти чернокожего Джорджа Флойда
"Этот президент сегодня является частью проблемы и активизирует ее", - заявил Байден.
- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились по всей территории США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
- Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американские города.