Байден заявил, что в случае избрания президентом США "вылечит расовые раны" в обществе

2 июня, 2020, 21:09



фото: Радіо Свобода

Экс-вице-президент США Джо Байден пообещал не "разжигать пламя ненависти" и "вылечить расовые раны, которые давно мучили" Соединенные Штаты в случае избрания президентом на выборах