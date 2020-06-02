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Espreso.tvОбществоБайден заявил, что в случае избрания президентом США "вылечит расовые раны" в обществе

Байден заявил, что в случае избрания президентом США "вылечит расовые раны" в обществе


фото: Радіо Свобода
Экс-вице-президент США Джо Байден пообещал не "разжигать пламя ненависти" и "вылечить расовые раны, которые давно мучили" Соединенные Штаты в случае избрания президентом на выборах

Об этом сообщает Радио Свобода.

Вероятный оппонент действующего президента Дональда Трампа выступил в мэрии Филадельфии 2 июня, комментируя гражданские протесты и беспорядки в США после смерти чернокожего Джорджа Флойда

"Этот президент сегодня является частью проблемы и активизирует ее", - заявил Байден.

  • Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
  • Беспорядки распространились по всей территории США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
  • Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американские города.
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