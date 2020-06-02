Артур Герасимов: "Европейская Солидарность" требует увольнения руководства ГБР из-за противоправных действий возле Музея Гончара

2 июня, 2020, 13:58

Фракция "Европейская Солидарность" требует увольнения руководства ГБР из-за противоправных действий во время силового захвата Музея Гончара

Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов во время выступления с трибуны Верховной Рады, пишет пресс-служба "ЕС".

"На прошлой неделе режим Зеленского показал свое истинное лицо, натравив ГБР на национальный Музей Гончара. Они преступно штурмовали музей, ломали имущество, били журналистов, препятствовали деятельности народных депутатов, нарушив менее 5 статей Уголовного Кодекса. И все это, как оказалось, по прямым приказам Зеленского ", - отметил народный депутат.

"Даже Печерский суд отказался предоставить индульгенцию этому беспределу. Действия правоохранителей уже признаны противоправными", - добавил он.

Герасимов заявил, что "Европейская Солидарность" будет требовать наказания всех причастных к штурму музея.

"Штурм музея Гончара - сигнал тревоги для украинцев. Если сегодня закрыть глаза на этот беспредел - завтра они будут незаконно врываться в дома кого-либо из наших граждан. Поэтому" Европейская Солидарность" требует увольнения руководства ГБР. А все должностные лица, причастные к преступному захвату музея без решения суда должны быть наказаны ", - убежден сопредседатель фракции.

"В общем, за последний месяц правительство Зеленского потеряло контроль над криминогенной ситуацией - это доказывают преступления в Житомире, Кагарлыке, Броварах. Напомню, именно Зеленский взял под личную ответственность улучшение криминогенной ситуации в стране", - отметил Артур Герасимов.